Am Sonntagmorgen, in der Zeit von ca. 09:30 - 12:30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen KW, schwarzer VW Tiguan, auf dem Parkplatz vor der ev. Kirche in Bad Marienberg, Ringstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der rechten Seite der Stoßstange fest.