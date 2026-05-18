Ransbach-Baumbach
Verkehrsunfallflucht zwischen Ransbach-Baumbach und Dernbach - Zeugen gesucht!
Symbolbild
dpa

Am Sonntag den 17.05.2026, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der K 126 zwischen Ransbach-Baumbach und Dernbach, auf der Überführung der BAB 48, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem weißen Transporter.

Hierbei kam es zu einer Kollision der jeweils linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Anschließend entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer des weißen Transporters unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Angaben, insbesondere hinsichtlich des flüchtigen Unfallbeteiligten, machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PK Strobel-Fouch
Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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