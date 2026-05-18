Hierbei kam es zu einer Kollision der jeweils linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Anschließend entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer des weißen Transporters unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
Zeugen, die sachdienliche Angaben, insbesondere hinsichtlich des flüchtigen Unfallbeteiligten, machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Montabaur
PK Strobel-Fouch
Telefon: 02602-9226-0
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Verkehrsunfallflucht zwischen Ransbach-Baumbach und Dernbach - Zeugen gesucht!
Hierbei kam es zu einer Kollision der jeweils linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Anschließend entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer des weißen Transporters unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.