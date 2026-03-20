Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Eine PKW-Führerin stieß beim Einparken mit ihrem PKW gegen einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend widerrechtlich von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall, nannte dem Geschädigten bei Rückkehr zu seinem PKW das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeuges und beschrieb die Fahrerin. Seine eigenen Personalien nannte er jedoch nicht. Dieser Zeuge, sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Diez unter 06432-6010 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez

Goethestraße 9

65582 Diez

SB: PK Knösel





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