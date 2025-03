Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Der Verursacher, ein LKW (7,5/ 12t) mit weißer Plane, entfernte sich im Anschluss an den Zusammenstoß in Fahrtrichtung Montabaur.

Hinter dem geschädigten LKW befand sich zu dem Unfallzeitpunkt unbeteiligte Fahrzeuge. Diese und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg unter der Tel. 02663/98050 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02663/98050





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell