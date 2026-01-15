Verkehrsunfallflucht, Verursacher flüchtig!

Am 15.01.2025 / 10:00 Uhr kam es auf der Graf-Heinrich-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

In diesem Zusammenhang bog der Unfallverursacher von der Graf-Heinrich-Straße nach links auf die Nisterstraße ab, ohne jedoch der zunächst vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu folgen. Beim Abbiegen geriet er mit seinem Fahrzeug an die sich im Abbiegevorgang befindliche Geschädigte und streifte deren Fahrzeug.

Der bislang unbekannte augenscheinlich männliche Unfallverursacher entfernte sich mit seinem dunklen BMW unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugenhinweise erbeten!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Pressestelle

PHK Hannebauer



Telefon: 02662-9558-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell