Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines auffälligen Gespannes

Am 21.03.2026 gegen 18:50 Uhr ereignete sich auf der Einmündung Marienfelser Straße - Hauptstraße in Miehlen ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines auffälligen Gespannes.





Es soll sich dabei um ein VW Bus als Zugfahrzeug gehandelt haben, welches mittels Seil einen VW Passat abschleppte. Kennzeichen oder weitere Merkmale sind nicht bekannt. Das Fahrzeuggespann entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Falls Hinweise zu diesem Gespann bekannt sind, bitten wir darum, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Goarshausen

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Telefon: 06771/9327-0





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