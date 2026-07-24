Polizeidirektion Montabaur
Verkehrsunfallflucht Rewe St. Goarshausen
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

St. Goarshausen (ots) - Am 24.07.2026 kam es gegen 09:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Rewe Parkplatz in St. Goarshausen. Hierbei kollidierte ein PKW mit einem geparkten Transporter.


Ein ebenfalls am Geschehen beteiligter, weiterer PKW entfernte sich von der Unfallstelle. Bei diesem PKW, von welchem lediglich die Ortskennung GOH bekannt ist, handelte es sich um einen schwarzen PKW, vermutlich Ford Focus in schwarz, mit grünen Folierungsakzenten an der Fahrzeugseite. Der Fahrer wurde als männlich, ca. 50 Jahre alt, zentraleuropäischen Phenotyps beschrieben.
Hinweise bezüglich des schwarzen PKW und dessen Fahrer werden an die Polizeiinspektion St. Goarshausen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771-93270


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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