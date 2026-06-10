Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise zu auffälligem Fahrzeug

Am Samstag, dem 30.05.2026, gegen 16:25 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem augenscheinlichen Strandbuggy den geschotterten Verbindungsweg zwischen dem Industriegebiet "Am Wolfsgestell" in Rennerod und dem Ortsteil Emmerichenhain bis zum Übergang auf die Wilhelm-Albrecht-Straße.



Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen auffälligen Strandbuggy mit grobstolliger Bereifung und einem Überrollkäfig gehandelt haben. Das amtliche Kennzeichen ist nicht bekannt.

Während der Befahrung des Schotterweges wurden durch das Fahrzeug Steine aufgewirbelt. Hierdurch wurde mindestens ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem beschriebenen Fahrzeug, dessen Kennzeichen oder dem Fahrzeugführer machen können, sich mit der Polizeiinspektion Westerburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg,

Jahnstraße 5,

56457 Westerburg,

Tel. 02663 9805-0

E-Mail: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell