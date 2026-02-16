Verkehrsunfallflucht, Nauort Rheinstraße

Ein dunkler Nissan Micra befuhr die Rheinstraße in Richtung Schule und kollidierte mit einem dortigen Zaun, worauf der Fahrer von der Unfallstelle flüchtete.
Am Zaun, sowie an der Fahrzeugfront ist erheblicher Schaden entstanden. Es konnten große Mengen an Fahrzeugteilen aufgefunden werden. Durch einen Unfallzeugen konnten Hinweise auf das Kennzeichen des flüchtigen PKW erlangt werden. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.
Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen entgegen.
