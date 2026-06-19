Verkehrsunfallflucht nach Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Mörsbach und Heimborn

Der Motorradfahrer fuhr hierbei vermutlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand auf das Fahrzeugheck des vorausfahrenden PKW auf. Dieser musste zuvor stark abbremsen, da ihm ein überholender PKW auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam. Der Motorradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Bei dem überholenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen PKW, vielleicht VW Golf 7, handeln, welcher zuvor bereits weitere Verkehrsteilnehmer auffällig überholt haben soll. Der überholende PKW entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.



Der gesamte Sachschaden beläuft sich in einem fünfstelligen Bereich. Neben den Einsatzkräften war auch die Straßenmeisterei im Einsatz.



Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen PKW nimmt die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer 02662/9558-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662/9558-0

E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell