Verkehrsunfallflucht nach Straßenverkehrsgefährdung

Im Zuge eines Überholvorganges touchierte ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Elbtal eine in gleiche Richtung fahrende 54-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Rennerod. Der Unfallverursacher entfernte sich wenig später unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte das Unfallfahrzeug des Verursachers gegen 14:50 Uhr auf der B54 in der Gemarkung Rennerod festgestellt werden. Der Fahrzeugführer konnte in der Folge gestoppt und in Rennerod einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren zu.



Sollten im Zuge des Verkehrsunfalles oder auch im Vorfeld bzw. im Nachgang noch weitere Personen oder Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, werden diese gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

02663 98050





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