Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Ein 17jähriger Fahrradfahrer befuhr die abschüssige Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Ein aus der Goethestraße kommender PKW-Fahrer nahm dem von links kommenden Radfahrer die Vorfahrt. Dieser konnte dem PKW-Fahrer noch ausweichen, verlor hiernach aber die Kontrolle über das Fahrrad, kam nach rechts auf den Gehweg und dort zu Sturz. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, sowie der beteiligte PKW-Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.



