Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden auf der L281 bei Hachenburg - Zeugen gesucht

Am Montag, 19.05.2025 gegen 19:50 Uhr kam es auf der Landesstraße 281 zwischen Hachenburg und der Bundesstraße 414 (Schneidmühle) zu einer Verkehrsunfallflucht in deren Folge ein Verkehrsteilnehmer schwer verletzt wurde.



Ein in Fahrtrichtung Hachenburg fahrender roter Pkw (möglicherweise Opel Corsa) missachteten im Bereich einer leichten Kurve das Rechtsfahrgebot. Um dem Fahrzeug auszuweichen und eine Kollision zu vermeiden, lenkte der Fahrzeugführer eines entgegenkommenden Pkw nach rechts und kam hierbei zunächst in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Im Folgenden kam das Fahrzeug vollständig von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Schutzplanke und kam anschließend an einem Baum zum Stehen.

Der Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz verbracht.



Zeugen, welche den Verkehrsunfall gesehen haben oder Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug oder den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg (E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de oder Telefon: 02662-95580) in Verbindung zu setzen.



