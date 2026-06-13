Diez
Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Kind - Fahrer flüchtig
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 13.06.2026, um 10:53 Uhr, ereignete sich auf dem Zufahrtsweg der zentralen Sportanlage in 65582 Diez ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer (Kind) und einem PKW im Begegnungsverkehr.

Das Kind wurde verkehrsunfallbedingt leichtverletzt. Der Verursacher (PKW -Führer) entfernte sich nachfolgend unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem PKW um einen dunkelgrauen Skoda Octavia RS mit der Ortskennung "WW - Westerwaldkreis".
Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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