Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Kind - Fahrer flüchtig

Am 13.06.2026, um 10:53 Uhr, ereignete sich auf dem Zufahrtsweg der zentralen Sportanlage in 65582 Diez ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer (Kind) und einem PKW im Begegnungsverkehr.

Das Kind wurde verkehrsunfallbedingt leichtverletzt. Der Verursacher (PKW -Führer) entfernte sich nachfolgend unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem PKW um einen dunkelgrauen Skoda Octavia RS mit der Ortskennung "WW - Westerwaldkreis".

Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell