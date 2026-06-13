Das Kind wurde verkehrsunfallbedingt leichtverletzt. Der Verursacher (PKW -Führer) entfernte sich nachfolgend unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem PKW um einen dunkelgrauen Skoda Octavia RS mit der Ortskennung "WW - Westerwaldkreis".
Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
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Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Kind - Fahrer flüchtig
Das Kind wurde verkehrsunfallbedingt leichtverletzt. Der Verursacher (PKW -Führer) entfernte sich nachfolgend unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem PKW um einen dunkelgrauen Skoda Octavia RS mit der Ortskennung "WW - Westerwaldkreis".