Streithausen
Verkehrsunfallflucht Kloster Marienstatt
Symbolbild
dpa

Streithausen - Kloster Marienstatt (ots) - Am 19.04.2026 im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 15:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Klosters Marienstatt (Zufahrt zum Brauhaus) zu einem Verkehrsunfall.

Hier beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten grauen Mercedes-Benz bei Ein- oder Ausparken an der Fahrerseite.
Der Verursacher entfernte sich danach von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen entsprechenden Pflichten nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de


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