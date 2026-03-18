Der/die Fahrer(in) flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Ems
Tel.: 02603/9700
E-Mail: pibadems.wache@polizei.rlp.de
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Verkehrsunfallflucht in Tiefgarage der Emser Therme
Der/die Fahrer(in) flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.