Verkehrsunfallflucht in Tiefgarage der Emser Therme

Am 09.03.2026, in der Zeit von 09:15 Uhr bis 17:20 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit seinem/ihrem Fahrzeug einen geparkten blauen SUV in der Tiefgarage der Emser Therme in Bad Ems.

Der/die Fahrer(in) flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden.



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Polizeiinspektion Bad Ems



Tel.: 02603/9700

E-Mail: pibadems.wache@polizei.rlp.de





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