Bad Ems
Verkehrsunfallflucht in Tiefgarage der Emser Therme
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 09.03.2026, in der Zeit von 09:15 Uhr bis 17:20 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit seinem/ihrem Fahrzeug einen geparkten blauen SUV in der Tiefgarage der Emser Therme in Bad Ems.

Der/die Fahrer(in) flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems

Tel.: 02603/9700
E-Mail: pibadems.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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