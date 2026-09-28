Verkehrsunfallflucht in Steinefrenz – Zeugen gesucht!

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Abbiegen einen nur unweit des dortigen Kirmesgeländes parkenden PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.



Aufgrund von Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug vermutlich um einen schwarzen Mercedes mit „WW“-Zulassung handeln, welcher durch den Zusammenstoß auf der Fahrerseite beschädigt wurde.



Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der unten genannten Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

PK van Lier

Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell