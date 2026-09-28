Steinefrenz
Verkehrsunfallflucht in Steinefrenz – Zeugen gesucht!
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Sonntag den 27.09.2026, gegen 19:00 Uhr, kam es in der "Schulstraße" in der Ortslage Steinefrenz zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Abbiegen einen nur unweit des dortigen Kirmesgeländes parkenden PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Aufgrund von Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug vermutlich um einen schwarzen Mercedes mit „WW“-Zulassung handeln, welcher durch den Zusammenstoß auf der Fahrerseite beschädigt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der unten genannten Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PK van Lier
Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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