Verkehrsunfallflucht in Ransbach-Baumbach

Die Geschädigte parkte ihren Pkw am Dienstag, dem 11.03.2025, gegen 18:40 Uhr, auf dem Anwohnerparkplatz eines Mehrfamilienhauses "Am Seeufer" in Ransbach-Baumbach.



Am Mittwoch, dem 12.03.2025, gegen 16:00 Uhr, wurde ein Schaden an dem Pkw festgestellt.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte den parkenden Pkw beim Einparken oder Ausparken gestreift und dadurch beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort.



Rückfragen bitte an:



Für sachdienliche Hinweise melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache

in Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer 02624-94020





