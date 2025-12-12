Verkehrsunfallflucht in Nentershausen - Zeugen gesucht!

Am Freitag dem 12.12.2025, gegen 17:30 Uhr, kam es in der Koblenzer Straße in 56412 Nentershausen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Durch das unfallverursachende Fahrzeug wurde eine Mauer beim Wenden/Rückwärtsfahren beschädigt. Nach der Kollision entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug dürfte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich um einen weißen Transporter handeln.



Zeugen, die sachdienliche Angaben, insbesondere hinsichtlich des Unfallfahrzeugs machen können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

PK van Lier

Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell