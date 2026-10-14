Verkehrsunfallflucht in Nassau - Zeugen gesucht

Bei dem unfallverursachendem Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Transporter handeln. Dieser dürfte eine Beschädigung am linken Außenspiegel haben.
Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Ems
PK Burth
Telefon: 02603 970-0
pibadems@polizei.rlp.de
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