Verkehrsunfallflucht in Nassau - Zeugen gesucht

Am Mittwoch (14.10.2026, gegen 16:45 Uhr) ist es auf der B417 zwischen Obernhof und Nassau, auf Höhe der Ausfahrt Elisenhütte, zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr gekommen.





Bei dem unfallverursachendem Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Transporter handeln. Dieser dürfte eine Beschädigung am linken Außenspiegel haben.



Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems

PK Burth



Telefon: 02603 970-0

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