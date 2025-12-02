Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein größeres Fahrzeug handelt. Das Fahrzeug müsste auf der rechten Seite beschädigt sein.
Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Ems in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
PK Ferreira de Sousa
Telefon: 02603 970-0
Verkehrsunfallflucht in Nassau - Zeugen gesucht