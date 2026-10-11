Verkehrsunfallflucht in Hundsangen - Zeugen gesucht

Aufgrund auffälliger Wischspuren am beschädigten Pkw muss davon ausgegangen werden, dass der Verursacher den Zusammenstoß bemerkte, aus seinem Fahrzeug ausstieg und das beschädigte Fahrzeug begutachtete.
Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
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