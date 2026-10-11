Verkehrsunfallflucht in Hundsangen - Zeugen gesucht

Am Samstag, 10.10.2026 im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 23:45 Uhr kam es in der Kirchstraße in 56414 Hundsangen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt wurde.



Aufgrund auffälliger Wischspuren am beschädigten Pkw muss davon ausgegangen werden, dass der Verursacher den Zusammenstoß bemerkte, aus seinem Fahrzeug ausstieg und das beschädigte Fahrzeug begutachtete.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.



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Polizeidirektion Montabaur

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