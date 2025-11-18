Aufgrund vor Ort aufgefundener Fahrzeugteile wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen PKW der Marke VW handelt. Das Fahrzeug müsste auf der rechten Seite beschädigt sein.
Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Montabaur in Verbindung zu setzen.
Verkehrsunfallflucht in Horressen - Zeugen gesucht