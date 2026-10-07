Hömberg
Verkehrsunfallflucht in Hömberg - Zeugen gesucht
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Zwischen Donnerstag (24.09.2026, 16:00 Uhr) und Freitag (25.09.2026, 12:00 Uhr) ist es in der Westerwaldstraße, auf Höhe der Einmündung zur Straße "Schäferköpfchen", in Hömberg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei welcher ein Grundstückszaun beschädigt worden ist.



Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Bus gehandelt haben. Dieser dürfte eine Beschädigung im vorderen linken Bereich haben.

Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems
PK Ferreira de Sousa

Telefon: 02603 970-0

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Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603 970-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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