Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Bus gehandelt haben. Dieser dürfte eine Beschädigung im vorderen linken Bereich haben.
Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
PK Ferreira de Sousa
Telefon: 02603 970-0
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Verkehrsunfallflucht in Hömberg - Zeugen gesucht