Verkehrsunfallflucht in Hömberg - Zeugen gesucht

Zwischen Donnerstag (24.09.2026, 16:00 Uhr) und Freitag (25.09.2026, 12:00 Uhr) ist es in der Westerwaldstraße, auf Höhe der Einmündung zur Straße "Schäferköpfchen", in Hömberg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei welcher ein Grundstückszaun beschädigt worden ist.





Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Bus gehandelt haben. Dieser dürfte eine Beschädigung im vorderen linken Bereich haben.



Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Polizeiinspektion Bad Ems

PK Ferreira de Sousa



Telefon: 02603 970-0



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