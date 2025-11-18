Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug befuhr die Rheinstraße in Richtung Ortsmitte und touchierte hierbei einen neben der Fahrbahn geparkten Pkw.
Zeugenhinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht in Hachenburg
