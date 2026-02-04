Verkehrsunfallflucht in der Koblenzer Straße

Heute zwischen 14:05 - 14:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Koblenzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.



Der Geschädigte stellte in diesem Zusammenhang nach seinem Einkauf einen frischen Sachschaden an seinem PKW fest. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor.



Beschädigt wurde ein grauer Mercedes-Benz an dessen hinterer, linken Fahrzeugtür. Das beschädigte Fahrzeug ist im unteren PKW-Bereich rundherum braun lackiert.



Wem ist aufgefallen, dass dieses besagte Fahrzeug beschädigt wurde?

Es werden Hinweise auf den Unfallverursacher erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Pressestelle

PHK Hannebauer



Telefon: 02662-9558-0





