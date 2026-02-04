Der Geschädigte stellte in diesem Zusammenhang nach seinem Einkauf einen frischen Sachschaden an seinem PKW fest. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor.
Beschädigt wurde ein grauer Mercedes-Benz an dessen hinterer, linken Fahrzeugtür. Das beschädigte Fahrzeug ist im unteren PKW-Bereich rundherum braun lackiert.
Wem ist aufgefallen, dass dieses besagte Fahrzeug beschädigt wurde?
Es werden Hinweise auf den Unfallverursacher erbeten.
Verkehrsunfallflucht in der Koblenzer Straße