Verkehrsunfallflucht in der Goethestraße in Diez - Zeugenaufruf

Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen grauen Opel gehandelt haben. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann gehandelt haben, auf dem Beifahrersitz saß vermutlich eine Frau.

Sollten Sie Hinweise zu dem Verkehrsunfall und dem flüchtigen Fahrzeug haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Diez.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432 6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell