Verkehrsunfallflucht in Bad Marienberg, Herrmannstraße

Am Freitag, den 29.08.2025, um 12.35 Uhr, kam es in der Herrmannstraße in Bad Marienberg zu einer Verkehrsunfallflucht beim Ausparken.

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer stieß beim Rückwärtsausparken mit dem linken Fahrzeugheck gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW der Geschädigten. Anschließend verließ der verantwortliche Fahrzeugführer die Unfallstelle ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern.

Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen dunkelgrauen Range Rover mit AK-Kennzeichen handeln.



Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

pihachenburg@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell