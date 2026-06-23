Die beiden Fahrzeuge berührten sich dabei mit ihren linken Außenspiegeln miteinander. Einer der Beteiligten hielt im Anschluss nicht an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
In dem Zusammenhang wird nach einem orangefarbenen Sprinter oder kleineren LKW gesucht.
Zeugen, die sachdienliche Hinweisen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden (Tel. 02663/98050).
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Telefon: 02663/98050
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Verkehrsunfallflucht im Begnungsverkehr
Die beiden Fahrzeuge berührten sich dabei mit ihren linken Außenspiegeln miteinander. Einer der Beteiligten hielt im Anschluss nicht an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.