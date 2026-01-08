Verkehrsunfallflucht - Fahrzeug beschädigt einen Stahlmattenzaun

Hierbei befuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher die Straße "Langstück" und beschädigte beim Durchfahren einer Kurve auf Winterglatter Fahrbahn einen Stahlmattenzaun, welcher dort auf einem angrenzenden Grundstück positioniert ist.
Hinweise auf den Unfallverursacher / das verursachende Fahrzeug werden erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer
Telefon: 02662-9558-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
