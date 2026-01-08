Verkehrsunfallflucht - Fahrzeug beschädigt einen Stahlmattenzaun

Am 08.01.2026 kam es zwischen 17:00-17:30 Uhr in der Ortschaft Müschenbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei befuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher die Straße "Langstück" und beschädigte beim Durchfahren einer Kurve auf Winterglatter Fahrbahn einen Stahlmattenzaun, welcher dort auf einem angrenzenden Grundstück positioniert ist.



Hinweise auf den Unfallverursacher / das verursachende Fahrzeug werden erbeten.



