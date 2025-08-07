Anschließend entfernte sich dieser von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Hinweise bezüglich des flüchtigen Sattelzuges nimmt die Polizei in Hachenburg unter der Telefonnummer 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662 95580
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht durch Sattelzug
Anschließend entfernte sich dieser von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.