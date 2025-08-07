Verkehrsunfallflucht durch Sattelzug

Am Dienstagnachmittag den 05.08.2025 gegen 13:15 Uhr touchierte in der Lindenstraße in Wied ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit einem Sattelzug ein dortiges Straßenschild mit der Aufschrift "Lindenstraße".

Anschließend entfernte sich dieser von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bezüglich des flüchtigen Sattelzuges nimmt die Polizei in Hachenburg unter der Telefonnummer 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de entgegen.



