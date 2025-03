Verkehrsunfallflucht durch Motorradfahrer

Ein Motorradfahrer (Leichtkraftrad)befuhr die L281a von Alpenrod kommend in Fahrtrichtung Nistertal und überholte zwei PKWs trotz durchgezogener Linie. In Höhe des Zubringers auf die L281 in Richtung Westerburg bog ein PKW nach links ab und kollidierte hierbei mit dem gerade sich im Überholvorgang befindlichen Motorrad. Am PKW entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Motorradfahrer flüchtete in Richtung Nistertal Ortsmitte. Am Motorrad müsste rechtsseitig ein Schaden entstanden sein. Verletzungen beim flüchtigen Motorradfahrer sind vorliegend nicht auszuschließen.



Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580

oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.





