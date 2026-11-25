Bereits in dem Zeitraum vom 08.11.2026 bis 12.11.2026 ereignete sich an der B 414, in Höhe Nisterau, mit Fahrtrichtung Hof, ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Demnach dürfte der unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und hierbei das rechtsseitig montierte Hinweisschild samt Metallmülleimer beschädigt haben. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf zirka 800EUR geschätzt. Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.



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