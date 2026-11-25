Demnach dürfte der unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und hierbei das rechtsseitig montierte Hinweisschild samt Metallmülleimer beschädigt haben. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf zirka 800EUR geschätzt. Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.
Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer: 02662/9558-0 oder per E-Mail an: pihachenburg@polizei.rlp.de.
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Polizeiinspektion Hachenburg
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Demnach dürfte der unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und hierbei das rechtsseitig montierte Hinweisschild samt Metallmülleimer beschädigt haben. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf zirka 800EUR geschätzt. Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.