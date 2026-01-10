Dahlheim
Verkehrsunfallflucht - Beschädigter Leitpfosten, PKW wurde augenscheinlich aus Feld abgeschleppt

Symbolbild

dpa

Im Laufe des 10.01.2025 muss sich auf der L334 zwischen Dahlheim und Dachsenhausen ein Verkehrsunfall ereignet haben.

Es konnten entsprechende Spuren auf der schneebedeckten Straße festgestellt werden. Ein Leitpfosten, sowie das Bankett wurden bei dem Unfall beschädigt. Weitere Spuren im Schnee deuten darauf hin, dass der PKW von dem angrenzenden Feld aus abgeschleppt wurde.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem unfallbeteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
POK von Tippelskirch

Telefon: 06771 - 93270


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter