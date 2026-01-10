Verkehrsunfallflucht - Beschädigter Leitpfosten, PKW wurde augenscheinlich aus Feld abgeschleppt

Es konnten entsprechende Spuren auf der schneebedeckten Straße festgestellt werden. Ein Leitpfosten, sowie das Bankett wurden bei dem Unfall beschädigt. Weitere Spuren im Schnee deuten darauf hin, dass der PKW von dem angrenzenden Feld aus abgeschleppt wurde.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem unfallbeteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen zu melden.



