Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte dort einen parkenden Mercedes. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663 98050
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Verkehrsunfallflucht beim Jobcenter ***ZEUGEN GESUCHT***
Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte dort einen parkenden Mercedes. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.