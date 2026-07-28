Verkehrsunfallflucht beim Jobcenter ***ZEUGEN GESUCHT***

Am 28.07.2026 ereignete sich zwischen 09:50 Uhr und 12:50 Uhr auf dem Parkplatz des Jobcenters in Westerburg ein Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte dort einen parkenden Mercedes. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663 98050





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