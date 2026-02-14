Verkehrsunfallflucht auf Rewe-Parkplatz ***ZEUGEN GESUCHT***

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Verlassen des Parkplatzes einen erhöhten Bordstein und beschädigte hierdurch unter anderem den Unterboden des Fahrzeuges. Durch die Beschädigungen kam es auch zu einem Auslaufen von Betriebsstoffen. Das unfallbeteiligte Fahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen PKW.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Westerburg (02663 - 98050) zu melden.



