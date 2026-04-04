Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Am 01.04.2026 zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Action-Markts in der Saynstraße in Hachenburg eine Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug Skoda Superb im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz. Im Nachgang konnte der Geschädigte einen Schaden an seinem Fahrzeug feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580 zu melden.



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Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580





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