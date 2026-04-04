Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug Skoda Superb im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz. Im Nachgang konnte der Geschädigte einen Schaden an seinem Fahrzeug feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580 zu melden.
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Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
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Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz
Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug Skoda Superb im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz. Im Nachgang konnte der Geschädigte einen Schaden an seinem Fahrzeug feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.