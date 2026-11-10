Dabei wurde ein geparkter PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von dem Parkplatz.
Die Polizei Westerburg sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können (Tel. 02663/98050).
Rückfragen bitte an:
Polizei Westerburg
Telefon: 02663/98050
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Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz ***Zeugen gesucht***
Dabei wurde ein geparkter PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von dem Parkplatz.