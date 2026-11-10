Höhn
Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz ***Zeugen gesucht***
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am 10.11.26, kam es in der Zeit von 10:20-10:40 Uhr auf dem Parkplatz vom Einkaufspark in Höhn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Dabei wurde ein geparkter PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von dem Parkplatz.
Die Polizei Westerburg sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können (Tel. 02663/98050).

Rückfragen bitte an:

Polizei Westerburg

Telefon: 02663/98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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