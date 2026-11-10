Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz ***Zeugen gesucht***

Am 10.11.26, kam es in der Zeit von 10:20-10:40 Uhr auf dem Parkplatz vom Einkaufspark in Höhn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Dabei wurde ein geparkter PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von dem Parkplatz.

Die Polizei Westerburg sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können (Tel. 02663/98050).



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Polizei Westerburg



Telefon: 02663/98050





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