Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in der Bismarckstraße

Am Montag, den 05.05.2025,zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz hinter dem Bowling Center in der Bismarckstraße.



Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer beschädigte beim Ein-/Ausparken den ordnungsgemäß daneben parkenden PKW des Geschädigten am linken Fahrzeugheck.

Anschließend verließ der verantwortliche Fahrzeugführer die Unfallstelle ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern.

Aufgrund der Spurenlage vor Ort ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtigen PKW um ein weißes Fahrzeug handelt.



Rückfragen bitte an:



Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580

oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell