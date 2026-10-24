Nastätten
Verkehrsunfallflucht auf LIDL-Parkplatz

Symbolbild

dpa

Am 24.10.2026 ereignete sich zwischen 11:00 Uhr und 12:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes Nastätten.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen roten PKW.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771 9327-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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