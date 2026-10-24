Verkehrsunfallflucht auf LIDL-Parkplatz

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen roten PKW.



Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771 9327-0





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