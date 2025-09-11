Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Hachenburg – Zeugen gesucht!

Am 11.09.2025 ereignete sich zwischen 10:30 Uhr und 15:40 Uhr auf dem Parkplatz der Rehamed-Filiale in der Saynstraße in Hachenburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Hierbei wurde ein geparkter, grauer Opel Vivaro auf der Beifahrerseite beschädigt. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken gegen diesen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Tel.: 02662-95580





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell