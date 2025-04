Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Hachenburg - Zeugen gesucht!

Am 14.04.2025 ereignete sich zwischen 10:20 Uhr und 11:20 Uhr auf dem Parkplatz der Nassauischen Sparkasse in der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.