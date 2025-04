Verkehrsunfallflucht auf der L337 zwischen Lautert und Nastätten

Am 30.04.2025 gegen 06:30 Uhr ereignete sich auf der L337 zwischen Nastätten und Lautert ein Verkehrsunfall, bei welchem ein noch unbekannter Motorradfahrer, einen ebenfalls unbekannten Kleinlaster überholte.

Dabei musste ein dritter, entgegenkommender Unfallbeteiligter, in das Bankett ausweichen. Dabei wurde dessen PKW beschädigt. Nur durch die schnelle Reaktion des geschädigten Unfallbeteiligten blieb dieser unverletzt und es konnte ein größerer Schaden verhindert werden.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienlichen Hinweise zu den beiden unbekannten Beteiligten geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Goarshausen

Telefon: 06771 - 9327-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell