Verkehrsunfallflucht auf der K67, Gem. Frücht

Hierbei beschädigte der aus Richtung Frücht kommende Verursacher ein aus Richtung Becheln entgegenkommendes Fahrzeug, weil er über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde im Bereich des Außenspiegels, der Fahrertür und Scheibe, sowie der hinteren Tür beschädigt. Nach Angaben des Geschädigten soll es sich um einen Kleinwagen mit einem 750 kg Anhänger gehandelt haben. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Aufgrund der vor Ort an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich beim flüchtenden Fahrzeug um einen silberfarbenen Golf IV oder V Baujahr 2002 - 2006 gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen.



