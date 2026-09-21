Hachenburg
Verkehrsunfallflucht auf der B414, Ingelbach
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am heutigen Tag kam es gegen ca. 13:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B414.

Der Geschädigte befuhr mit seinem PKW die B414 von Bahnhof Ingelbach aus in Richtung Hachenburg. Ein anderer Verkehrsteilnehmer befuhr die Strecke in entgegengesetzte Richtung und geriet in einer Kurve derart auf die Gegenfahrbahn, dass sich die beiden Fahrzeuge berührten. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Hinweise auf einen PKW Toyota Aygo x, in der Farbe rot oder rosa erlangt werden.
Die Polizei Hachenburg bittet um Zeugenhinweise unter 02662/95580

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hachenburg

Telefon: 02662-95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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