Verkehrsunfallflucht auf der B414, Ingelbach

Der Geschädigte befuhr mit seinem PKW die B414 von Bahnhof Ingelbach aus in Richtung Hachenburg. Ein anderer Verkehrsteilnehmer befuhr die Strecke in entgegengesetzte Richtung und geriet in einer Kurve derart auf die Gegenfahrbahn, dass sich die beiden Fahrzeuge berührten. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Hinweise auf einen PKW Toyota Aygo x, in der Farbe rot oder rosa erlangt werden.

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