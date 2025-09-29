Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Stadthalle Ransbach-Baumbach

In der Nacht vom Sonntag, 28.09.2025 auf Montag,29.09.2025 kam es auf dem Parkplatz der Stadthalle in der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.



Durch das verursachende Fahrzeug (ggf. Traktor/LKW/Baufahrzeug o.ä.) wurde ein auf dem Parkplatz ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug beim Wenden/Rückwärtsfahren stark beschädigt und verschoben.

Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit.

Auf Grund von Farbanhaftungen am beschädigten PKW dürfte es sich bei dem Verursache um ein türkisfarbenes Fahrzeug mit roten Elementen handeln.



Zeugen, die Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen, Tel: 02624-94020, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Höhr-Grenzhausen



Telefon: 02624-94020





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell