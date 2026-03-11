Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte im Bereich der Zufahrt mit der dortigen Schrankenanlage und beschädigte diese.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Tel. 02663 9805-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht an Schrankenanlage ***ZEUGEN GESUCHT***
