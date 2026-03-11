Verkehrsunfallflucht an Schrankenanlage ***ZEUGEN GESUCHT***

In der Zeit vom Abend des 10.03.2026 bis 11.03.2026 12:15 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz der Westerwaldbank in Westerburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte im Bereich der Zufahrt mit der dortigen Schrankenanlage und beschädigte diese.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.



Polizeiinspektion Westerburg

