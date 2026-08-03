Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte dort einen parkenden VW Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580 zu melden.
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Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
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Verkehrsunfallflucht am Sportpark