Verkehrsunfallfluch

Die Geschädigte fuhr mit ihrem blauen Kleinwagen von Hellenhahn-Schellenberg kommend in Richtung Seck. In einer Rechtskurve in Höhe vom Campingplatz Seck kam ihr im Kurvenbereich ein weißer Kleinwagen auf ihrer Seite entgegen. Es kam zur Kollision der beiden Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, insbesondere die zwei Fahrzeugführer hinter dem blauen Kleinwagen, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663 98050

piwesterburg.wache@polizei.rlp.de





