Verkehrsunfallfluch

Seck. Am Montag, dem 02.03.2026, um 13:14 Uhr, ereignete sich auf der K51 zwischen Seck und Hellenhahn-Schellenberg eine Verkehrsunfallflucht.

Die Geschädigte fuhr mit ihrem blauen Kleinwagen von Hellenhahn-Schellenberg kommend in Richtung Seck. In einer Rechtskurve in Höhe vom Campingplatz Seck kam ihr im Kurvenbereich ein weißer Kleinwagen auf ihrer Seite entgegen. Es kam zur Kollision der beiden Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, insbesondere die zwei Fahrzeugführer hinter dem blauen Kleinwagen, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 98050
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

