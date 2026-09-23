Bei der Unfallaufnahme wurde dann
festgestellt, dass der 41-jährige Fahrer aus der VG Selters unter Marihuana-Einfluss stand und sein Fahrzeug zu spät abbremste. Dem beschuldigten Unfallverursacher wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Es entstanden Sachschäden an beiden PKW in Höhe von geschätzten 3500 Euro.
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Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss
Bei der Unfallaufnahme wurde dann