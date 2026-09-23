Wölferlingen
Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 23.09.2026 um 15:10 Uhr kam es auf der K61 vor dem Ortseingang von Wölferlingen zu einem Auffahrunfall.

Bei der Unfallaufnahme wurde dann
festgestellt, dass der 41-jährige Fahrer aus der VG Selters unter Marihuana-Einfluss stand und sein Fahrzeug zu spät abbremste. Dem beschuldigten Unfallverursacher wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Es entstanden Sachschäden an beiden PKW in Höhe von geschätzten 3500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0


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